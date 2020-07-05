В Австрии застрелили гражданина России

В Австрии застрелен проситель политического убежища из России. Трагедия произошла в городе Герасдорф на северо-востоке страны. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стал выстрел в голову.

Сотрудники полиции смогли установить подозреваемого в совершении преступления и по горячим следам задержать его в городе Линц.

Как сообщает «Австрийское агентство печати», со ссылкой на правоохранителей, мужчина не оказывал сопротивления и сдался властям.

В настоящий момент следователи выясняют мотивы его действий. Личность убитого и другие подробности случившегося не разглашаются.