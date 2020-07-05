Один человек найден живым под завалами строящегося ТЦ в Кировской области

Спасатели извлекли одного живого человека из-под завалов строящегося торгового центра в городе Зуевка Кировской области. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

По информации местных властей, в результате инцидента погибли три человека.

В воскресенье, 5 июля, в Зуевке произошло обрушение конструкций перекрытий в строящемся ТЦ. Следственный комитет РФ после ЧП возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).

На месте инцидента сейчас работают правоохранители. Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Следователи изымают документацию в офисе компании-застройщика.