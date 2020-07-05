Путин заявил об укреплении российской государственности благодаря принятию поправок в Конституцию

Поправки к действующей Конституции укрепят российскую государственность и создадут условия для поступательного развития страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Отвечая на вопрос, каких ошибок прошлого необходимо избежать, президент напомнил про заложенную в 1922 году в Конституцию «мину замедленного действия». Он напомнил, что в ней был закреплен тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства, но не была прописана процедура и после эти положения «начали кочевать из Конституции в Конституцию». Из-за того, что республики получали «в багаж» огромное количество исторических российских земель, они потом могли выйти из состава СССР, забрав их с собой, заметил Путин.

Плебисцит по конституционным поправкам в России проходил в период с 25 июня по 1 июля. Утром 2 июля, после того как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в голосовании приняли участие 67,97% избирателей. На следующий день Путин подписал указ о внесении в Конституцию России принятых поправок.