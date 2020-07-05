СК РФ возбудил уголовное дело после обрушения строящегося ТЦ в Кировской области

Следственным управлением СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на строительном объекте в городе Зуевка. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди)», - информирует СК РФ.

В воскресенье, 5 июля, в городе Зуевке Кировской области произошло обрушение конструкций перекрытий в строящемся торговом центре. В результате ЧП есть погибшие и раненные, однако точное их число пока не известно.

На месте инцидента работают правоохранители. Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Следователи изымают документацию в офисе компании-застройщика.