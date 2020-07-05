Опасные для людей гусеницы шелкопряда появились в национальном парке «Куршская коса»

Встреча с колонной гусениц-шелкопрядов или просто пребывание в районе их массового выхода может навредить здоровью человека. Об этом предупредили в национальном парке «Куршская коса».

Специалисты отметили, что на 26 км косы на соснах появилось много гусениц соснового походного шелкопряда, которые сбились в клубки и готовы спуститься на землю. Предполагается, что гусеницы развились так быстро из-за жары, обычное время их появления – конец июля и начало августа.

В некоторых местах видны засохшие клубки, с которых слетают волоски. Именно они могут вызвать у человека аллергическую реакцию – кожа покрывается красной сыпью, пораженные участки воспалятся и сильно чешутся.

«Аллергическое раздражение может появиться, даже если не трогать гусениц руками, так как ядовитое вещество разносится ветром. Поэтому в течение ближайших 2-3 недель в местах, где встречается походный шелкопряд, следует соблюдать осторожность, не сходить с деревянных настилов или вовсе отказаться от посещения Куршской косы», - говорится в сообщении национально парка на Facebook.

Там пояснили, что после того, как будущие шелкопряды спустятся на землю, они образуют клубки и зароются в песок на глубину 5-15 см. В почве гусеницы окуклятся, перезимуют, а весной появятся в виде бабочек, которые в мае снова отложат яйца на сосновых хвоинках.