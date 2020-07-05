Очевидица рассказала, как ураган уничтожил палаточный лагерь в Красноярском крае

Очевидица урагана, обрушившегося на палаточный лагерь в Дзержинском районе Красноярского края в ночь на воскресенье, рассказала «Звезде» подробности буйства стихии.

«На озере находятся две турбазы. Мы находились рядом с одной из турбаз - в самом эпицентре событий. Слава Богу, мы не пострадали. Видели, как падали деревья. Был очень сильный дождь, ветер. И на утро осмотрели, что произошло на базе», - сообщила свидетельница ЧП Дарья.

В результате инцидента один человек погиб, еще пять, включая 14-летнего подростка, получили ранения. Последствия урагана устраняли 33 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 22 человека и 6 единиц техники.

После случившегося экстренные службы опубликовали фотографии, снятые на месте ЧП.