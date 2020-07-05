Новороссийские десантники победили в гонках на БМД под Псковом: видео

Новороссийские десантники одержали уверенную победу в гонке преследования на боевых машинах в конкурсе «Десантный взвод», проходящем в рамках «АрМИ-2020» в Псковской области. Скоростные заезды на броне устроили на полигоне «Струги Красные». Старт открывал третий этап конкурса.

Виражи по пересеченной местности закладывали по два лучших экипажа из 12 команд, представляющих все соединения и части Воздушно-десантных войск. Механики-водители выходили на старт в соответствии с результатами, продемонстрированными в индивидуальной гонке двумя днями ранее.

Экипажам проходили по два круга с препятствиями и огневым рубежом. По условиям конкурса, им предстояло преодолеть противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод, сообщают в Минобороны.

За прохождение каждого препятствия с нарушениями, начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени. Кроме того, на первом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин: БМП, которая появлялась три раза по 30 секунд на дальностях 1400, 1500 и 1600 метров, а также ручной противотанковый гранатомет, появляющийся три раза по 30 секунд на дальностях 500, 600 и 700 метров.

По итогам соревнований, с общим результатом двух экипажей – 31 минута 14 секунд, за явным преимуществом, победу одержала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Второй результат показали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова, уступившие победителям около четырех минут.

Третьими стали экипажи боевых машин, представляющих отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение из Ульяновска.