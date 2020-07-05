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Новые дороги и дома: строители приступили к восстановлению Дейр-эз-Зора

Павел Ремнев
05:00 05.07.2020
Разрушенные здания просто сносят, на их месте построят новые многоквартирные дома. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сирийский Дейр-эз-Зор с каждым новым днем все меньше напоминает руины, оставленные отступающими террористами. Город оживает и постепенно возвращается к мирной жизни. Строители разбирают завалы и восстанавливают дороги – все так, как было до начала разрушительных боевых действий.

Перед тем, как на участке начала работать строительная техника, здесь все проверили саперы. Боевики оставили городе много боеприпасов, заминировали здания и улицы.

Однако радикалы просчитались. Саперы, а следом и строители, методично, квартал за кварталом, приступили к очистке города. В районе Синайя разбор завалов только начался. От домов остались руины, - ремонтировать их бесполезно. Поэтому строительный мусор вывозят, чтобы построить новые здания.

«До войны здесь проживало около 30 тысяч человек. Было много промышленных объектов. Боевики пришли сюда в 2010 году. Захватчиков выбили только через семь лет, но из-за того, что они еще долго осаждали прилегающие районы, мы не могли приступить к восстановлению. Сейчас главное - собрать бригады и технику. О сроках пока не говорим», - рассказал мэр Дейр-эз-Зора Райн Менди.

До начала боевых действий в провинции Дейр-эз-Зор проживало более двухсот тысяч человек. Сейчас - в десять раз меньше. На улицах все меньше напоминаний о том, несколько ожесточенные здесь шли бои. Вот и на главной площади уложили свежий асфальт, так как старый был разбит тяжелыми траками танков.

«Площадь Гуар - знаковое место. Здесь сходятся несколько дорог: из Алеппо и Пальмиры. Эта трасса ведет в центр города», - показывает мастер дорожного участка Азиз Азайа.

Участок дороги закрыт на время ремонта. Приходится объезжать, но неудобства временные, и даже таксисты не поднимают цены, хотя и наматывают по городу десятки лишних километров.

«Сейчас везу семью в другой район. Придется сделать крюк, но я не буду увеличивать стоимость», - обещает таксист Муайед Скандар.

Несмотря на все усилия горожан, - Дейр-эз-Зору еще долго предстоит восстанавливаться после войны. Он был в осаде три года, и чтобы выбить боевиков из той части города, которую они контролировали, сирийской армии пришлось применить артиллерию и авиацию.

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