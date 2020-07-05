Диетолог назвал защищающий от рака доступный продукт

Горох способен предотвратить развитие онкологических заболеваний и существенно укрепить кости. С таким заявлением выступил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

В эфире телеканала «Россия 1» эксперт отметил, что горох содержит много белка и кремния. Эти компоненты чрезвычайно важны в процессах омоложения кожи, укрепления костей, связок и суставов.

Все бобовые, горох не исключение, содержат в себе никотиновую кислоту, напомнил диетолог. Это вещество обладает выраженными противовоспалительными свойствами и защищает стенки сосудов от атеросклероза и других возрастных заболеваний.

Регулярное употребление гороха, по словам Гинзбурга, помогает предотвратить развитие раковых клеток. Так же горох улучшает память, а за счет содержания витамина В1, оказывает благоприятное воздействие на головной мозг и всю центральную нервную систему.

Диетолог отметил, что полезны не только сами горошины, но и кожура. Она богата аскорбиновой кислотой и пищевыми волокнами, поэтому вполне пригодна в пищу. Это позволит регулировать уровень сахара в крови и способствует похудению.