Террористы обстреляли два населенных пункта в Алеппо и Идлибе

Населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб подверглись обстрелу со стороны боевиков. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). По словам его руководителя, контр-адмирала Александра Щербицкого, за обстрелом стоят радикалы из запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»*.

В провинции Алеппо они обстреляли город Урум-эль-Кубра, также зафиксирован один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб.

В сообщении также отмечается, что подразделения российской военной полиции, несмотря на напряженную обстановку, продолжили патрулирование нескольких провинций в Алеппо и Дейр-эз-Зоре. Кроме того, силами боевой авиации проведено воздушное патрулирование местности, отметил Щербицкий.



*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.