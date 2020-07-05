США перебросили на Гуам стратегический бомбардировщик

Пентагон перебросил на остров Гуам, расположенный в западной части Тихого океана, стратегический бомбардировщик B-52H. Об этом со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов сообщает «Интерфакс».

Бомбардировщик B-52H способен нести крылатые ракеты и авиабомбы. Он совершил перелет с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана.

Отмечается, что в настоящее время в Южно-Китайском море проходят учения военно-морского флота КНР. Накануне туда были направлены две авианосные ударные группы во главе с боевыми кораблями «Рональд Рейган» и «Нимиц».

Ранее Пентагон выразил обеспокоенность проводимыми КНР маневрами. Американское министерство обороны назвало данные учения контрпродуктивными.