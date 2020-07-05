Опубликованы первые кадры с места обрушения стены ТЦ в Кировской области

МЧС РФ опубликовало первые кадры, снятые на месте обрушения перекрытий строящегося объекта в городе Зуевка Кировской области. На записи виден строительный мусор, а также завалы из балок, кирпичей и бетонных блоков.

ЧП произошло на улице Свердлова в доме 1А. Там на площади 250 квадратных метров обрушилась стена строящегося торгового центра. Согласно предварительным данным, в результате инцидента могли погибнуть четыре человека, но официального подтверждения этой информации нет. Также сообщается, что под завалами может находиться один живой человек.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины произошедшего.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).