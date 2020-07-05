Путин направил Трампу телеграмму с поздравлениями ко Дню независимости
День независимости Соединенных Штатов отмечается 4 июля.
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму коллеге из США Дональду Трампу с поздравлениями ко Дню независимости. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Телеграмма была направлена», - сказал он.
День независимости Соединенных Штатов отмечается 4 июля. В этот день в 1776 году была принята декларация, которая провозгласила независимость США от Великобритании.