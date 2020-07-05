Обнародованы результаты экспертизы по делу о ДТП с участием Ефремова

На водительской подушке безопасности участвовавшего в смертельном ДТП автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера. Это следует из результатов экспертизы МВД, которые обнародовал телеведущий Владимир Соловьев.

Во время беседы с адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским, проходившей в эфире «Соловьев LIVE», ведущий представил документ, в котором говорилось, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера были найдены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М. О.». О том, каким образом экспертное заключение оказалось у него, Соловьев предпочел не говорить, сославшись на журналистскую тайну.

«Наконец сегодня, в общем-то, поставлена точка на i - Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», - сказал, в свою очередь, Добровинский.

Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Недавно адвокат актера Эльман Пашаев сделал сенсационное заявление. Он сообщил, что Ефремов не считает себя виновником аварии, после чего намекнул, что во время ДТП мог быть в машине не один.