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В Кировской области рухнула стена торгового центра

Анна Касаткина
11:35 05.07.2020
В результате происшествия погибли четыре человека.
В Кировской области рухнула стена торгового центра
© Фото: Наталья Горшкова, РИА Новости

В Зуевке Кировской области четыре человека погибли при обрушении стены торгового центра. На месте происшествия велось строительство.

Причиной ЧП стало обрушение перекрытий на площади 250 квадратных метров.

«Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли, еще один зажат обломками, его достают», - рассказал ТАСС глава Зуевского района области Анатолий Кощеев.

В экстренных службах предполагают, что перекрытия могли обрушиться из-за нарушений при проведении строительных работ. По словам Кощеева, одноэтажное здание возводил частный инвестор, разрешение на строительство у него имелось. 

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