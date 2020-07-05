Крупная авария с участием грузовика парализовала движение на МКАД

Столкновение грузового автомобиля и легковушки произошло на 24 км МКАД рядом с развязкой с Каширским шоссе. В результате происшествия один человек погиб.

Сообщение об аварии поступило в 9:46, на место выдвинулись сотрудники Госавтоинспеции и спасательные службы, в том числе был привлечен санитарный вертолет.

«Произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки. В результате один человек погиб. Двое пострадали, среди пострадавших - малолетний ребенок. Они направлены в медучреждение для оказания помощи», - сказал «Звезде» собеседник в МВД.

На месте сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего. Движение в районе аварии затруднено.