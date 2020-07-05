Холоднокровие и точность: в Калужской области прошли соревнования по снайпингу
В Калужской области прошли соревнования по снайпингу под эгидой «Федерации Ф-класс России», организованные Клубом Высокоточной Стрельбы «Цель». В мероприятии принимали участие как гражданские стрелки, так и ветераны спецслужб.
Целью проведения подобных соревнований является повышение культуры и навыков безопасного обращения и эффективного использования оружия среди гражданского населения. Об этом «Звезде» рассказал судья соревнований, полковник запаса, инструктор снайперских подразделений спецназа Дмитрий Димидюк.
«Цель данных соревнований - привить людям навыки безопасного и эффективного обращения с оружием. Тем оружием, которым они уже владеют», - объяснил он.
Стрелки продемонстрировали хорошие навыки владения оружием в условиях стрельбы на большие дистанции, в том числе из не устойчивых положений. В программе упражнений были мишени, установленные на дистанции до 1000 метров.
«В таком формате соревнования уже проходили. Сегодняшний формат интересен тем, что мы совместили короткие и длинные дистанции в двух зачетах. У нас интересная обстановка для прохождения коротких дистанций неустойчивых положений», - рассказал президент общероссийской общественной организации по развитию высокоточной винтовочной стрельбы «Федерация Ф-класс России» Павел Акашкин.
«Федерация Ф-класс России» ставит перед собой цель повышения уровня подготовки гражданского населения и сотрудников силовых структур в части стрелковых видов спорта, патриотического воспитания молодежи и повышения оборонспоспособности страны.