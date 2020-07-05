Холоднокровие и точность: в Калужской области прошли соревнования по снайпингу

В Калужской области прошли соревнования по снайпингу под эгидой «Федерации Ф-класс ​ России», организованные Клубом Высокоточной Стрельбы​ ​«Цель». В мероприятии принимали участие как гражданские стрелки, так и ветераны спецслужб.

Целью проведения ​ подобных​ соревнований является повышение культуры и навыков безопасного обращения​ и эффективного использования​ ​ оружия среди​ гражданского населения. Об этом «Звезде» рассказал судья соревнований, полковник запаса, инструктор снайперских подразделений спецназа Дмитрий Димидюк.

«Цель данных соревнований - привить людям навыки безопасного и эффективного обращения с оружием. Тем оружием, которым они уже владеют», - объяснил он.

Стрелки продемонстрировали хорошие навыки владения оружием​ в условиях стрельбы на большие дистанции, в том числе из не устойчивых положений. В программе упражнений были мишени, установленные на дистанции до 1000 метров.​

«В таком формате соревнования уже проходили. Сегодняшний формат интересен тем, что мы совместили короткие и длинные дистанции в двух зачетах. У нас интересная обстановка для прохождения коротких дистанций неустойчивых положений», - рассказал президент общероссийской общественной​ ​ организации по развитию высокоточной винтовочной стрельбы «Федерация Ф-класс ​ России» Павел Акашкин.

«Федерация Ф-класс ​России» ставит перед собой цель повышения уровня подготовки​ гражданского​ населения и сотрудников силовых структур в части стрелковых видов спорта, патриотического воспитания молодежи и повышения оборонспоспособности страны.