Канье Уэст заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Американский рэпер Канье Уэст намерен выдвинуться на пост президента США. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Мы должны воплотить в жизнь данные Америке обещания, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов!», - написал он.

В комментариях глава Space X Илон Маск отметил, что Уэст может рассчитывать на его полную поддержку.

Рэпер не уточнил, планирует ли он принять участие в выборах в 2020 году или позже. В ноябре прошлого года на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке Уэст заявлял о баллотироваться на выборах 2024 года.