Фадеев рассказал, как сбросил более ста килограммов

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, как ему удалось похудеть на более чем на сто килограммов. По словам шоумена, ему помогла обычная вода.

В видеообращении, опубликованном на странице продюсера в Instagram, он уточняет, что его методика не требует никаких существенных затрат в отличие от тех, что предлагают диетологи. Она также не предполагает употребление таблеток и каких-то особенных ограничений.

«Наличие воды определенной температуры и определенных продуктов. Можно ни в чем себе не отказывать… Вы даже не представляете, как вес начнет уходить. Питаться можно так же, как и всегда, но сначала выпивайте горячую воду. Удивительно, но после этого вы больше трех ложек не съедите», - рассказал Фадеев.

По его словам, он худел на восемь килограммов ежемесячно. Фадеев добавил, что в будущем планирует написать книгу о своем похудении, в которой все распишет подробно.

В конце июня продюсер показал своим подписчикам фотографию, на которой видны ошеломляющие результаты его диеты. На снимке он обоими ногами смог поместиться в одну штанину старых шорт.