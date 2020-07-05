Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Киргизия придает важное значение сотрудничеству с Россией, где идет спад числа заболевших коронавирусом, и благодарна делегации Роспотребнадзора за помощь в борьбе с инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Кубатбек Боронов.

«Хочу поблагодарить российскую сторону за оказываемую гуманитарную и консультационную помощь. Мы придаем важное значение сотрудничеству с Россией, где наблюдаются позитивные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией», - цитирует РИА Новости Боронова.

Как отметил глава прибывшей в Киргизию делегации, замруководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, за два дня консультации по мониторингу инфекции, организации лечебных процессов и лабораторных работ получили около ста киргизских специалистов.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, прилетевший в Москву со своей делегацией для участия в праздновании 75-летней годовщины Великой Победы, не смог присутствовать на Красной площади, так как у двух членов его делегации выявили коронавирус.