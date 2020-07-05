Адвокат семьи погибшего Захарова рассказал о ходе расследования

Расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП с участием Михаила Ефремова, подходит к завершающей стадии. На следующей неделе Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего Сергея Захарова, приступит к ознакомлению с материалами дела. Об этом он рассказал РИА Новости.

Адвокат Ефремова Ельман Пашаев также заявил, что скоро приступит к ознакомлению, но, ссылаясь на подписку о неразглашении, подробности сообщать не стал.

Кроме того, Добровинский отметил, что иски о компенсации вреда семья Захарова намерена заявить в суде, а не на стадии следствия.

Напомним, что ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в машину, водитель которой позднее скончался в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный ничего не помнит, так как был «сильно пьян».

Артисту грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом.