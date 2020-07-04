СМИ назвали причину госпитализации Геннадия Хазанова
Актера дважды за сутки забирали в больницу, пишут СМИ.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Артиста Геннадия Хазанова госпитализировали в московскую больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным его источников, накануне 74-летнего Хазанова уже забирали в медучреждение из-за нестабильной стенокардии и затем отпустили домой. Однако состояние актера ухудшилось, и его снова доставили в больницу.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Сам Хазанов ранее опроверг сообщения о том, что ему требовалась экстренная медицинская помощь.