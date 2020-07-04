Обрушившиеся на Красноярский край проливные дожди затопили Зеленогорск

Мощные ливневые дожди, прошедшие в некоторых районах Красноярского края, стали причиной потопа, случившегося в Зеленогорске. Кадры наводнения публикуют жители города в социальных сетях.

На записи видно, что улицы населенного пункта так сильно залило водой, что даже крупные транспортные средства передвигаются по ним с большим трудом.

Сейчас местные коммунальные службы работают в усиленном режиме. Специалисты откачивают с улиц воду и чистят канализационные стоки.