Обрушившиеся на Красноярский край проливные дожди затопили Зеленогорск
Из-за выпавших осадков местные коммунальные службы вынуждены работать в усиленном режиме.
© Видео: Я живу в Красноярске, VK © Фото: Я живу в Красноярске, VK
Мощные ливневые дожди, прошедшие в некоторых районах Красноярского края, стали причиной потопа, случившегося в Зеленогорске. Кадры наводнения публикуют жители города в социальных сетях.
На записи видно, что улицы населенного пункта так сильно залило водой, что даже крупные транспортные средства передвигаются по ним с большим трудом.
Сейчас местные коммунальные службы работают в усиленном режиме. Специалисты откачивают с улиц воду и чистят канализационные стоки.