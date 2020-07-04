В пещере Таврида обнаружили температурную аномалию

В пещере Таврида в Крыму обнаружили температурную аномалию. Воздух в ней оказался более теплым, чем на поверхности, однако обычно эти температурные показатели совпадают, сообщил руководитель проекта Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского «Пещера Таврида» Геннадий Самохин.

«Температура в пещере в среднем 13,5 градуса. Обычно в пещерах такая температура, как среднегодовая на поверхности. Среднегодовая температура в этом районе примерно 10,5 градуса. В пещере она выше. Чем это объясняется, мы пока не знаем», - рассказал он.

По мнению ученых, температурная аномалия может быть связана с потоком глубинного тепла или замедленным обменом воздуха.

Есть у исследователей и другая задача – выяснить происхождение углекислого газа в пещере, концентрация которого при вскрытии превышала норму в сто раз.

«Остался вопрос, откуда брался углекислый газ: он долго накапливался или происходит поток углекислых газов», - цитирует Самохина РИА Новости.

Пещеру длиной около двух километров обнаружили недалеко у поселка Зуя на Крымском полуострове при строительстве трассы «Таврида» в 2018 году. Ученые считают, что она оставалась запечатанной не менее миллиона лет. В данный момент идет изучение пещеры, в том числе анализ проб культур микробиологами.