Разин раскритиковал решение суда по иску Шатунова

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов не имеет права петь песни данного коллектива. Так, во всяком случае, утверждает продюсер Андрей Разин.

«На сегодняшний день Юрий Шатунов, а также все солисты группы "Ласковый май" без разрешения правообладателя не имеют права петь песни группы», - написал Разин в своем Instsgram, комментируя решение суда по иску Шатунова о правах на песни коллектива.

При этом он добавил, что все документы, обосновывающие позицию правообладателя, будут представлены в суд, который и вынесет законное решение.

Ранее сообщалось, Юрий Шатунов получил право исполнять песни «Ласкового мая». Суд удовлетворил иск певца: договор, в соответствии с которым компания «Честная музыка» запретила ему выступать с композициями коллектива, был признан незаконным.

Разин же утверждает, что суд не уведомил его о привлечении к процессу, а судья, выносившая решение, «не видела в глаза» ни его, ни правообладателя. При этом продюсер пообещал обжаловать решение и выразил уверенность, что вышестоящая инстанция встанет на его сторону.

В заключение Андрей Разин сказал, что тот факт, что Шатунов поет песни «Ласкового мая» - это грубое нарушение законодательства. Решение суда, утверждает продюсер, никогда не вступит в законную силу, «потому что закон на стороне правообладателей».