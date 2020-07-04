СМИ сообщили об отсутствии у разведки США доказательств сговора России с талибами

Национальный совет по разведке США подготовил меморандум об отсутствии доказательств отсутствии сговора России с талибами в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников газеты, 1 июля специалисты ЦРУ и Национального контртеррористического центра передали администрации президента Дональда Трампа документ, в котором кратко излагались сведения, на основании которых американские СМИ ранее заявили о связи талибов с Россией. Эту информацию представители разведки оценили как «средней надежности» и заявили об отсутствии надежных доказательств якобы имевшего место сговора.

NYT и The Washington Post в конце июня опубликовали статьи, в которых утверждалось, что Россия и талибы якобы вместе планировали убийства американских военных в Афганистане. Трамп назвал данные утверждения вымыслом. В МИД России заявили, что они являются голословными.