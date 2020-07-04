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Опубликован текст Конституции РФ с внесенными поправками

Роман Захаров
08:21 04.07.2020
В России вступили в силу принятые в ходе голосования изменения в основной закон страны.
Опубликован текст Конституции РФ с внесенными поправками
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

На официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 4 июля, был опубликован текст российской Конституции с внесенными в нее поправками. Изменения в основной закон страны вступают в силу в день публикации документа. 

Поправки, в том числе, предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост главы государства и ограничение количества президентских сроков - не больше двух по шесть лет. Президент страны будет представлять Совету Федерации кандидатов на посты глав и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.

Отныне высшим должностным лицам запрещается иметь вид на жительство и гражданство других стран. Расширяются полномочия парламента. Руководитель правительства и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Государственной Думой. Согласно принятым изменениям, предусматривается приоритет основного закона страны над международными соглашениями.

Также поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.

С полным текстом обновленной Конституции можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

С предложением внести ряд поправок в Конституцию президент России Владимир Путин выступил в январе текущего года. По мнению главы государства, предложенные им изменения отвечают современным реалиям и помогут закрепить достигнутые результаты.

Плебисцит по конституционным поправкам в России проходил в период с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос как на участке, так и удаленно.

Утром 2 июля, после того как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в голосовании приняли участие 67,97% избирателей.

В пятницу, 3 июля, Путин подписал указ о внесении в Конституцию России принятых в ходе плебисцита поправок.

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