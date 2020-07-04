«Потерял друга и коллегу»: тренер Нурмагомедова прокомментировал смерть его отца

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес выразил соболезнования по поводу кончины его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Он отметил, что всегда будет помнить своего друга.

Мендес заявил, что мир потерял великого тренера смешанных единоборств и мастера боевых искусств, а Россия потеряла великого гуманиста, который любил свой народ и всегда помогал нуждающимся.

«Семья потеряла кормильца, Хабиб Нурмагомедов потерял наставника и отца, который любил его безоговорочно. Я потерял прекрасного друга и коллегу-тренера, которого всегда буду помнить и чувствовать привилегию, что меня принимали как члена семьи... Покойся с миром», - написал Мендес на своей странице в Instagram.

Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его тело переправили на родину в Дагестан, где похоронили.