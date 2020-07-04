В Монголии ввели карантин из-за случаев бубонной чумы

В Монголии выявили случаи заболеваемости бубонной чумой. Российские республики Алтай и Тува после этого сразу закрыли свои внешние границы.

Опасное заболевание передается человеку при укусе инфицированной блохи или другого животного, а также воздушно-капельным путем. Болезнь протекает стремительно, каждый второй заразившийся – умирает.

В Монголии выявлены два случая у местных жителей, мужчины и женщины. Установлено, что причиной заражения стало употребление в пищу сырого мясо сурка. Заболевшие находятся в больнице, женщина в критическом состоянии. Напрямую с ними контактировали 60 человек, еще 400 – косвенно. Все эти люди находятся под наблюдением, в районе ввели бессрочный карантин.