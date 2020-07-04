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В ЕС разъяснили условия открытия границ на фоне пандемии

Анна Касаткина
07:14 04.07.2020
Чтобы Россия попала в первый список стран, откуда можно въезжать в Европу, ежедневное число новых зараженных должно было быть менее 1650.
В ЕС разъяснили условия открытия границ на фоне пандемии
© Фото: Zheng Huansong, Xinhua, Globallookpress

Список третьих стран, откуда можно въезжать в Евросоюз, составлялся по объективным критериям, но их применение требует дополнительной оценки ситуации. Об этом заявили в Еврокомиссии.

По словам представителя ЕК, при составлении учитывались показатели новых случаев коронавируса, тенденция на стабилизацию или спад заболеваемости, а также возможности по борьбе с инфекцией в государствах, такие как тестирование, отслеживание контактов и лечение.

Для первого списка стран количество новых случаев не должно было превышать среднеевропейский показатель на 100 тысяч человек населения за последние 14 дней по ситуации на 15 июня (примерно 16 человек на 100 тысяч). Таким образом для России число новых заболевших в день должно было быть менее 1650, уточнил собеседник РИА Новости.

Он также отметил, что рекомендации ЕС не обязательны для всех стран. Так, Венгрия не собирается открывать свои границы для государств вне союза и сделает исключение только для Сербии. Бельгия же примет собственные правила по датам и условиям снятия ограничений.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств - нерезидентов ЕС. Среди них Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория Южная Корея и Япония, а также Китай «при условии подтверждения взаимности». Список обещают пересматривать каждые две недели.

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