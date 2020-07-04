СМИ сообщили о госпитализации Геннадия Хазанова
На данный момент нет официальной информации о состоянии здоровья известного артиста.
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
Известный артист Геннадий Хазанов мог быть госпитализирован с нестабильной стенокардией в одну из больниц Москвы в связи с ухудшением состояния. Об этом сообщает паблик «112».
Ранее Хазанов уже опровергал информацию о своем плохом самочувствии. Это произошло после того, как СМИ сообщили, что руководителю Театра эстрады стало плохо: ему якобы была вызвана бригада скорой помощи из-за возможных проблем с сердцем.
На данный момент информация о состоянии артиста уточняется, официальных данных от него либо его представителей озвучено не было.