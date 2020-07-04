СМИ сообщили о госпитализации Геннадия Хазанова

Известный артист Геннадий Хазанов мог быть госпитализирован с нестабильной стенокардией в одну из больниц Москвы в связи с ухудшением состояния. Об этом сообщает паблик «112».

Ранее Хазанов уже опровергал информацию о своем плохом самочувствии. Это произошло после того, как СМИ сообщили, что руководителю Театра эстрады стало плохо: ему якобы была вызвана бригада скорой помощи из-за возможных проблем с сердцем.

На данный момент информация о состоянии артиста уточняется, официальных данных от него либо его представителей озвучено не было.