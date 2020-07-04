В США побит антирекорд по суточному приросту больных COVID-19
За минувшие сутки в США выявили рекордное количество инфицированных коронавирусной инфекцией - 57 497 человек. За прошедшие девять дней пиковые показатели фиксировались семь раз, сообщает The Washington Post.
Предыдущий антирекорд был поставлен второго июля - 55 220 случаев.Власти целого ряда штатов заявили о возвращении ранее отмененных ограничений в связи с резким скачком заболеваемости COVID-19.
Из-за обострения эпидемиологической ситуации празднование Дня независимости США, 4 июля было отменено. В пятницу глава Белого дома Дональд Трамп выступит по поводу национального праздника перед своими сторонниками у горы Рашмор в Южной Дакоте.
Власти штата уже отказались контролировать выполнение медицинских рекомендаций в ходе выступления главы государства.