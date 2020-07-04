В эфире Алеппо: в Сирии заработал государственный телеканал

В сирийском Алеппо возобновило свою работу государственное телевидение. Временную студию, взамен разрушенной боевиками, журналисты оборудовали в местном университете. Из нее они выходят в прямой эфир и рассказывают своим зрителям о произошедших за день событиях.

«Программа называется "Из Алеппо", мы рассказываем о реальном положении дел, чем живет город, какие события тут происходят. И, конечно, говорим о спорте. У нас тут много лучших в Сирии команд. Здесь все просто обожают футбол», - рассказал директор госканала Алеппо Абдулкарим Обейд.

Многие из корреспондентов не раз побывали в самых горячих точках Сирии. Сейчас, когда город постепенно восстанавливается, а мирная жизнь налаживается, они стараются уделить все внимание волнующим простых людей темам.

«Мы побывали во всех горячих точках. Помню, 27 дней провели в гуманитарном коридоре, встречали людей, которые, рискуя жизнью, пытались вырваться с территорий, захваченных боевиками, потому что те их не выпускали. Не раз бывали под обстрелами. Но не испугались и не сдались», - с гордостью говорит ведущий Фоадез Мерли.

Во времена, когда в этом регионе хозяйничали террористы, телецентр был захвачен и использовался для трансляций радикальных идей. В студиях и рабочих кабинетах хранились боеприпасы, некоторые помещения до сих пор не осмотрены саперами, находиться в них опасно.

Рассказывать о состоянии дел в послевоенном Алеппо – профессиональный долг журналистов. Так говорят они сами. Чтобы люди смогли увидеть правду.