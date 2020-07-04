Эффект карантина: кто такие «окупасы» и почему они захватывают пустующее жилье в Европе

Владельцы недвижимости в Европе, в числе которых есть и россияне, бьют тревогу. Пока из-за пандемии коронавируса границы закрыты, купленное в разные годы жилье у моря захватывают сквоттеры - люди, которые просто приходят и занимают пустующее место.

В Испании, чтобы выпроводить непрошенных гостей, на местном диалекте их называют окупасы, приходится обращаться в полицию или к профессиональным «вышибалам».

«Вилла, на которой с прошлого лета никто не живет, занята окупасами, было слышно, как они ломают замки, пришлось вызывать полицию. Стражи порядка долго пытались выманить оттуда этих людей», - рассказывает специалист по недвижимости Татьяна Белова.

Окупасы селятся в чужих домах маленькими семьями и целыми кланами. В дом в Сан-Исидро, который принадлежит российскому бизнесмену, в его отсутствие заселились сразу 12 семей. Все с детьми, так что по местным законам выселять их придется через суд. И сейчас, когда закрыты границы, еще тысячи россиян даже не подозревают, что происходит в их испанских домах.

«Одна девушка застряла где-то в Европе, по работе уехала, а тут карантин. Она не смогла вернуться домой. Ей соседи сказали, что у вас тут заехали. Она звонит в полицию, ну хорошо, приедете, разберетесь, как сможете. Но они за это время вынесут все вещи, а остальное испортят», - возмущается пострадавшая от сквоттеров Оксана Федорова.

В это трудно поверить, но закон полностью на стороне окупасов. Они могут прописаться в захваченном жилье, а хозяин даже не имеет права отключить им свет или воду - зато коммуналку сквоттер должен платить сам. Среди них, в основном, румынские цыгане, марокканцы, пакинстанцы, есть и россияне.

Сергей Пухов живет и работает в Рязани, но еще несколько лет назад он скитался по заброшенным домам и апартаментам в Испании. Успел пожить в замке и даже на заброшенной военной базе.

«Есть люди, которым негде жить, и есть помещения, где можно жить, а так как в Испании права человека на высоком уровне, если он занял дом, его уже выгнать не могут, ему же жить негде», - поясняет Сергей.

Как при рейдерском захвате, сквоттеры никогда не оставляют захваченное жилье пустым - дома всегда кто-то есть. Эти люди и так под защитой - например, в Испании работает специальный фонд. Интересно, что в нем до недавнего времени состояла даже мэр Барселоны Ада Колау.

Гуманность на грани беспредела. У собственника и полиции есть лишь первые 48 часов, чтобы зайти в квартиру. Дальше двери открыты только в суд, а там говорят, что каждый имеет право на жилище.

«У нас есть конституционный принцип о неприкосновенности жилища, но что происходит в этой ситуации. Когда они пробираются в дом и проводят в нем более 48 часов, в этом случае дом становится их жильем и тогда принцип неприкосновенности жилища применяется в отношении них», - консультирует адвокат коллегии Мадрида Олег Губарев.

Вот и получается, что самое выгодное - заплатить самим сквоттерам. Возможно, подкуп подействует, и они покинут дом. Но сначала, конечно, поторгуются. Хотя с недавнего времени бедные граждане и неработающие иностранцы начали получать пожизненную ренту в 500 евро. Легкие деньги привлекают в Испанию новых беженцев, а где они все будут жить - вопрос открытый.