Козак заявил об отсутствии прорыва на встрече «нормандской четверки»

Переговоры политических советников глав государств «нормандской четверки», которые прошли в Берлине, длились около 10 часов. Однако говорить о прорыве по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе пока рано. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь. Сегодня состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями», - сказал Козак.

Он добавил, что сторонам удалось приблизиться к тому, что необходимо принять дополнительные меры «по прекращению перестрелок». Из-за разногласий в деталях, отметил Козак, финальный документ будет согласовываться по телефону.

Также замруководителя администрации президента сообщил, что говорить о «нормандском саммите» на высшем уровне «очень-очень рано».

«Необходимо выполнить в полном объеме - а это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины - те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря», - сказал он.

Козак добавил, что из-за позиции Киева стороны не смогли договориться по поправкам к Конституции Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса.

«Сегодня не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в конституцию в части децентрализации», - заявил замруководителя администрации президента РФ.

Напомним, что в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон об особом статусе Донбасса - действие документа продлилось до конца 2020 года. Россия настаивает на закреплении особого статуса в Конституции Украины.