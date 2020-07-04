Названы три самых опасных киберугрозы ближайшего десятилетия

Финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм - это основные угрозы ближайшего десятилетия, считает гендиректор и основатель международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

«Это опять же хорошо для населения, потому что легко будет строить стратегию защиты: как на мне могут заработать, как у меня могут украсть? Ответы на эти два вопроса, если чуть-чуть раскрыть в виде такой мозговой карты, - полностью строят стратегию цифровой безопасности человека», - сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, Сачков считает, что в ближайшие годы будут развиваться политический, межгосударственный и корпоративный шпионаж.

При этом эксперт подчеркнул, что рынок киберпреступности довольно изменчив и прогнозировать можно только на 1-2 года вперед.