СМИ: США направили две авианосные группы в Южно-Китайское море

Две авианосные ударные группы во главе с боевыми кораблями «Рональд Рейган» и «Нимиц» направлены в Южно-Китайское море. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Издание отмечает, что там в настоящее время проходят учения военно-морских сил КНР.

«Цель состоит в том, чтобы показать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены региональной безопасности и стабильности», - приводят слова контр-адмирала Джорджа Уикоффа РИА Новости.

Уикофф подчеркнул, что американские учения не являются ответом на китайские. Где именно в Южно-Китайском море их будут проводить, он не рассказал. Однако контр-адмирал добавил, что «растущая военная самоуверенность Пекина оправдывает американское военно-морское присутствие».

Ранее Пентагон выразил обеспокоенность проводимыми КНР маневрами. Американское министерство обороны назвало данные учения контрпродуктивными по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности в этом регионе.