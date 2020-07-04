Эксперт перечислил слагаемые цифровой личности человека

Удалить цифровой след человека из Сети невозможно. Об этом предупредил директор компании-разработчика облачных сервисов и программного обеспечения Павел Мясоедов.

Цифровой след - это совокупность данных, которые пользователь оставляет, осуществляя серфинг по Интернету. История поиска в браузере, например, говорит об интересах и приоритетах человека, посты в социальных сетях выдают места отдыха и данные о местоположении владельца гаджета, комментарии под чужими постами, репосты и лайки, даже личная переписка – все это характеризует личность человека, считает Мясоедов.

«Вся эта информация в совокупности превращается в "цифровую тень" человека, по которой его можно распознать», - заявил эксперт агентству «Прайм».

Исходя из этой информации, можно составит довольно подробный портрет пользователя. «Наследить» в Сети можно даже используя режимы приватности, пояснят Мясоедов. Постепенно ip-адреса устройства и история поиска в Интернете становятся виртуальной личностью человека.