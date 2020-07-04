В долгах, как в шелках: эксперт объяснил, как избежать «снежного кома» из кредитов

Оформление кредитов на погашение уже существующих долгов – верный путь к банкротству. Кроме того, необходимо избегать завышенных ставок и выплат по кредитам свыше 30% от дохода. Такие рекомендации дала эксперт национального центра финансовой грамотности Ирина Жигина.

«Не следует брать кредит для погашения предыдущих долгов, потому что такой "снежный ком" может привести к банкротству», - цитирует РИА Новости слова эксперта.

Микрофинансовые организации вообще стоит обходить стороной и ни в коем случае не связываться с их представителями, наставляет Жигина. В этом случае велик риск вообще никогда не расплатиться по долгам из-за сильно завышенных процентов по кредиту.

Отсутствие элементарной финансовой грамотности подкосило многих россиян, отмечает эксперт. Некоторые неправильно оценивают свое финансовое состояние и взваливают на себя непосильную долговую ношу.

«Если вы каждый месяц отдаете более 25-30% от своего дохода в банк - больше кредитов вам брать нельзя, пока не расплатитесь с действующими», - считает она.

Прежде чем идти в банк и оформлять на себя очередной кредит, необходимо трезво оценить возможности и необходимость займа, подчеркивает эксперт национального центра финансовой грамотности. По ее мнению, потенциальному заемщику необходимо создать подобие подушки финансовой безопасности в размере от трех до 12 сумм ежемесячных трат, чтобы не оказаться без средств к существованию.