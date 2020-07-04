Раскрыты детали выхода первого туриста в открытый космос

В 2023 году на Международную космическую станцию смогут полететь два первых туриста. Это следует из подписанного контракта между Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и компанией Space Adventures.

За бортом МКС турист сможет провести от 90 до 100 минут - это соответствует одному витку вокруг Земли. Значит, человек успеет рассмотреть планету со всех сторон.

«Космонавт не профессиональный, и разница между таким выходом и шести-семичасовым принципиальная», - сказал представитель Space Adventures РИА Новости.

Отмечается, что контракта с конкретным туристом пока нет. Но это будет первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом. Ранее Геннадий Падалка заявил, что данную возможность может предложить пока только Россия. Это сделано для того, чтобы удержать за страной рынок космического туризма.