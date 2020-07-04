Названы самые безопасные места во время грозы

Летние грозы - это не только красивое, но и опасное явление. Очень часто они становятся причинами пожаров. Кроме того, удар молнии может стать смертельным для человека.

Чтобы избежать трагедии, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин советует соблюдать несколько правил. Во-первых, если гроза застала человека на природе, то ему следует укрыться в ближайшем сооружении.

«Для этого подходят капитальные постройки. Если вы все-таки остались на природе, то не надо прятаться под отдельно стоящим деревом», - сказал спасатель в разговоре с радио Sputnik.

Если человек во время молнии находится в поле, то ему нужно найти какую-нибудь низменность или овраг и сесть там, закрыв голову руками.

«Если при вас есть какие-то железные предметы, то их надо как можно дальше от себя откинуть», - уточнил спасатель.

Хорошим укрытием от грозы является машина. Эксперт говорит, что она защитит от удара, несмотря на металлический корпус.

«Надо только следить, чтобы ваши машина не находилась в зоне поражения непрочно закрепленных конструкций, рекламных щитов и так далее. Сама машина является довольно хорошим диэлектриком», - сказал Щетинин.

Он уточнил, что покрышки автомобиля с большой долей вероятности позволят избежать удара молний. Если у машины нет больших антенн радиосвязи, то шансы уцелеть увеличиваются.