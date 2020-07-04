В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались еще 24 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

За весь период пандемии в столице умерли 3953 человека.Накануне сообщалось о 25 летальных исходах.

По последним данным, в Москве зафиксировано 224 210 случаев заражения COVID-19, выздоровели 156 459 пациентов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что МО РФ и Институт имени Н.Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции.