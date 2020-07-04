Золото Венесуэлы: в МИД РФ прокомментировали решение Лондона о Гуайдо

Возмутительным и нарушающим нормы международного права назвали в МИД РФ решение Великобритании признать Хуана Гуайдо лидером Венесуэлы. Накануне, Высокий Суд Англии и Уэльса отказался удовлетворить иск Центробанка Боливарианской республики с требованием вернуть золото, размещенное в британских хранилищах.

Сообщалось, что стоимость золотых запасов приближается к одному миллиарду долларов. Такое решение суда объясняется тем, что британские власти не признают легитимным президентом Николаса Мадуро, в отличие от временно исполняющего обязанности лидера Хуана Гуайдо. Именно поэтому Гуайдо предоставят доступ к золотому запасу.

В МИД РФ ситуацию оценили, как «отторжение одним государством имущества другого государства с целью поддержки антиконституционного переворота в этом другом государстве». При этом интересы венесуэльского народа, который и без того страдает от санкций, вообще не принимается во внимание.

Российские дипломаты призывают международное сообщество поставить во главу угла принципы доброй воли и гуманизма, и максимально содействовать созданию благоприятной атмосферы для национального диалога в Венесуэле.

Напомним, что в январе этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо принес присягу после объявления себя председателем парламента.