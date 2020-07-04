В Баку горит фабрика по производству краски: видео

На фабрике по производству краски «Собсан», расположенной в Бинагадинском районе Баку, вспыхнул пожар. Огонь распространился на территории в 700 квадратных метров. По информации азербайджанского телеканала РЕАЛ, произошел взрыв.

На месте работают бригады скорой помощи. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, при тушении пожара пострадали как минимум четыре сотрудника МЧС.

«Один из них получил травму головы и госпитализирован в городскую больницу №3, трое помещены в республиканский токсикологический центр», - отметили в Минздраве.

Тушение огня продолжается. На место пожара прибыл заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Этибар Мирзоев и глава мэрии Баку Эльдар Азизов.