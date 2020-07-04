Космическое шоу: 4 июля стартовал парад планет

Любители астрономических наблюдений станут свидетелями парада планет, который будет виден с четвертого июля до середины августа.

В первую ночь уже можно будет наблюдать Юпитер и Сатурн, причем невооруженным взглядом, отметили в Московском планетарии. Чуть позже в черном небе появится Марс, а ближе к утру во всей красе предстанет Венера.

Начиная с 22 июля в небе будет видно Меркурий, который сейчас засвечивает Солнце. Уран и Нептун можно будет разглядеть в телескоп. Они находятся слишком далеко от Земли, чтобы наблюдать их без специальных оптических приборов.

«Влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно. Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя», - рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Парад планет не станет уникальным по своей конфигурации, отмечают эксперты. Примерно в также планеты Солнечной системы выстраивались около 20 лет назад.

