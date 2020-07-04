Вирусолог назвал сроки снижения агрессивности коронавируса

Коронавирус не слабеет из-за жары, его агрессивность пойдет на спад не ранее, чем через год. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, комментируя сайту «Комсомольская правда» ранее появившееся предположение, что SARS-CoV-2 может стать сезонным и будет слабеть в летний период.

По словам вирусолога, более низкий уровень инфицирования связан с тем, что летом люди активнее гуляют, у них улучшается иммунитет. Летом люди в принципе реже болеют простудными заболеваниями, отметил Альтштейн. Он добавил, что вирус переходя от человека к человеку постепенно приспосабливается к популяции, «меньше убивает» и сохраняет способность передаваться дальше.

«Вирусу вообще-то не выгодно вызывать тяжелое заболевание. Его эволюционный выбор таков, что ему намного целесообразнее вызвать легкое течение инфекции, чтобы люди общались и вирус мог активно распространяться дальше», - объяснил вирусолог.

Профессор пояснил, что исследования в 1930 – 1940 годов показали, инфекционные заболевания, которые начинались с серьезной угрозы для здоровья людей, постепенно становились легче. Коронавирусы также приспособлены к тому, чтобы использовать организм-носитель для жизни и размножаться в нем, не причиняя сильный вред. И эти данные вселяют надежду, что SARS-CoV-2 будет эволюционировать по пути снижения вызывать тяжелое течение болезни. Однако вирусолог уточнил, что агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год.

«От года – до трех лет. Может быть и больше. Тут уж ничего не поделаешь, такой он, этот SARS-CoV-2»,- заявил Альтштейн.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что опыт зарубежных стран показывает, что жаркая погода не способствует снижению темпов распространения коронавирусной инфекции. По его словам, динамика развития заболевания в странах, в которых уже давно были зафиксированы высокие температурные значения, говорит о том, что активность COVID-19 от этого не уменьшается.