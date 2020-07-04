Число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 миллионов

Количество инфицированных коронавирусом во всем мире превысило отметку в 11 миллионов человек. Такие данные привел американский Университет Джонса Хопкинса.

По информации организации, за все время пандемии скончались 523 77 пациентов.

На первом месте по числу заболевших находится США - 2 788 395 случаев, вторую строчку занимает Бразилия - 1 539 081.

Россия располагается на третьем месте. По данным оперативного штаба, в стране зафиксировано 667 883 случая заражения, выздоровели 437 893 человека, скончались 9859.