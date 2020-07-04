Ужин в постель: диетологи назвали идеальный вечерний перекус

Ореховая смесь из кешью, миндаля и пекана является лучшей альтернативой позднему ужину. К такому выводу пришли представители Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологии Джонатана Вальдеса.

Любителям перекусить по пути в постель они также рекомендуют хлебцы, творог или горсть черешни. А вот от кофе, чая и шоколада на сон грядущий лучше отказаться, советуют диетологи. Велик риск провести бессонную ночь из-за высокого содержания кофеина в них.

Пища на ночь должна быть легкой и быстро усваиваться, так как после полуночи все обменные процессы в человеческом организме замедляются. Не стоит его нагружать сверхурочной работой, пишет HuffPost.

В идеале, считают ученые, человек вообще не должен хотеть есть перед сном. Стойкое желание заглянуть в холодильник свидетельствует о недостаточном питании в течение дня, говорят эксперты. Кроме того, по ночам обычно заедают стресс или скуку. Позже это может стать привычкой.

Чтобы чувствовать себя легко и комфортно, диетологи рекомендуют питаться черед каждые три – пять часов и особенно налегать на завтрак, богатый белком и клетчаткой.