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В Дагестане прошли похороны Абдулманапа Нурмагомедова

Ян Брацкий
02:13 04.07.2020
Траурная церемония прошла в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестане с участием родных и друзей семьи покойного.
В Дагестане прошли похороны Абдулманапа Нурмагомедова
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в дагестанском селе Кироваул. Траурная церемония прошла с участием близких и друзей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизилюртовского района.

«Только что завершились похороны Абдулманапа Магомедовича. Участие в них приняли родственники, друзья семьи покойного», - цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы.

Чтобы выразить слова соболезнования членам семьи Абдулманапа Нурмагомедова, на церемонию прощания приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и члены правительства.

«Их встретил глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов. После того, как Рамзан Ахматович вместе с сопровождающими выразили соболезнование родным покойного, делегация из Чечни уехала», - уточнили в пресс-службе.

О смерти знаменитого спортивного тренера стало известно в пятницу, третьего июля. Отец непобедимого россиянина Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни в московской больнице после продолжительной болезни. Тело покойного было доставлено в Дагестан самолетом.

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. В конце июня его сын Хабиб сообщил прессе о заболевании отца коронавирусной инфекцией. Мужчину поместили в реанимацию, но позднее он перенес инсульт и впал в кому.

За время совей карьеры Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и вошел в Книгу рекордов России. 

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