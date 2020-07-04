Росавиация закончила расследование инцидента с самолетами под Ростовом

Расследование инцидента с самолетами под Ростовом завершено.

Руководству «Аэронавигация Юга» был дан ряд рекомендаций в связи с произошедшим.

Росавиация провела расследование после срабатывания системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе на борту в небе над Ростовом-на-Дону. По словам специалистов, реальная угроза столкновения отсутствовала.

Напомним, 10 июня экипаж авиарейса «Осло-Дубай» доложил о срабатывании датчика в то время, когда рейс «Ростов-на-Дону - Москва».

Воздушные судна, по словам специалистов, следовали на встречных курсах.

По факту инцидента с опасным сближением самолетов в небе над Ростовом-на-Дону была организована проверка.

«Реальная угроза столкновения отсутствовала. Несмотря на то что зафиксирован факт нарушения норм эшелонирования, расстояние между бортами в момент минимального схождения было достаточным с точки зрения безопасного продолжения полета», - говорится в заявлении ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

После расследования руководству «Аэронавигация Юга» был дан ряд рекомендаций. В том числе, провести с авиадиспетчерами, участвовавшими в инциденте, дополнительную тренажерную подготовку.